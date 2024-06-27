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СК подтвердил гибель двух человек после аварии с поездом в Коми

СК: на месте аварии с поездом в Коми нашли тела двух человек

Два человека погибли в результате аварии с поездом ВоркутаНовороссийск в Коми. Информацию об этом подтвердил Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«В ходе осмотра следователями места происшествия под опрокинувшимися вагонами были обнаружены тела двоих человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели и правоохранители в данный момент ищут тело еще одного возможного погибшего.

По факту случившегося СК переквалифицировал уголовное дело на статью «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследование причин аварии продолжается.

26 июня на перегоне Инта — Угольный в Коми сошли с рельсов девять вагон поезда Воркута — Новороссийск. Пострадало около 70 человек. Для оказания помощи людям на место выслали два санитарных вертолета. Подробнее об аварии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пассажирка, которая ехала в сошедшем с рельсов поезде, рассказала о первых минутах после случившегося.

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