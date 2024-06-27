В России призвали ввести льготы за уборку мусора в лесах

В России нужно ввести льготы и отличительные нагрудные знаки для тех, кто помогает очищать леса от мусора. Соответствующее предложение председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец направил главе Минприроды Александру Козлову, передает RT со ссылкой на копию обращения.

В лесах около городов часто встречаются свалки и заброшенные кемпинги, транспортные и прочие отходы, которые убирают активисты, волонтерские экосообщества, напомнил Корниец. Таких защитников леса, по его мнению, нужно награждать, предоставлять им дополнительные льготы и преференции. К примеру, предоставлять им льготный отдых в санаториях и приоритет при трудоустройстве в государственные природоохранные структуры.

До этого Корниец также призвал ввести целевой сбор на утилизацию мангалов, шампуров и других предметов, которые жители применяют для приготовления шашлыков. Стоимость утилизации, по его мнению, нужно включить в цену мангалов.

Ранее стало известно, что за раздельный сбор мусора в России могут ввести льготы и поощрения.