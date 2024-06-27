В Кузбассе столкнулись грузовик и пассажирский автобус с 29 пассажирами

В Топкинском округе Кемеровской области столкнулись междугородний автобус и грузовой автомобиль. Об этом сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе округа.

«Пострадали девять человек, включая двоих детей. Четыре человека доставлены на скорой помощи в Кемерово. Состояние других уточняется», — рассказали в службе.

По данным ведомства, авария произошла около 04:40 мск на федеральной трассе «Сибирь» в Топкинском округе. 52-летний водитель автобуса «Голден драгон» с 29 пассажирами врезался в грузовик, остановившийся по требованию регулировщика на участке дороги, где проводится ремонт.

Накануне в Москве на Ленинградском проспекте в аварию попали два автомобиля, в результате чего один из них опрокинулся на проезжей части. Также отмечается, что из-за аварии движение в сторону центра возможно только по одной полосе из пяти. В Дептрансе порекомендовали искать пути объезда, чтобы не стоять в пробке.

До этого в сети появилось видео погони полиции в Санкт-Петербурге за «Газелью», которую угнал неизвестный. Отмечается, что злоумышленник до последнего игнорировал требования полиции остановиться. В результате сотрудникам пришлось произвести выстрелы по колесам авто. За рулем украденной «Газели» был 36-летний житель Колпино. В отношении него могут возбудить уголовное дело.

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