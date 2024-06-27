Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком призвал граждан США на выборах президента вспомнить о погибшей при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Севастополе девочке Лизе Кирнос. Об этом предприниматель написал на своей странице в социальной сети Х.

Дотком заявил, что в гибели крымчанки виноват действующий президент США Джо Байден.

По его словам, американские беспилотники и спутники применялись для того, чтобы ударить по российскому городу кассетным боеприпасом.

«Вспомните о ней, когда будете голосовать в ноябре», — заключил Дотком.

23 июня ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими ракетами ATACMS. Один из снарядов взорвался над пляжем Учкуевка, где отдыхали люди. В результате нападения пострадали 153 человека.

На прошлой неделе власти США разрешили применение поставляемых Украине американских вооружений для ударов по территории России. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что соглашение с Киевом об обстреле территории РФ американским оружием распространяется на «любую точку, где российские войска пересекают границу с российской стороны на украинскую, пытаясь захватить дополнительные украинские территории».

Ранее посла США вызвали в МИД РФ в связи с атакой ВСУ по Севастополю.