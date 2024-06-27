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Американцев призвали во время выборов вспомнить об ударе ВСУ по Севастополю

Дотком: граждане США должны вспомнить о погибшей девочке Лизе во время выборов

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Гражданам Соединенных Штатов следует во время президентских выборов в ноябре помнить о жертвах удара украинских войск по Севастополю, в частности — о Лизе Кирнос, считает немецко-финский предприниматель Ким Дотком. Его цитирует РИА Новости.

«Лиза Кирнос, одна из маленьких девочек, которых [президент США] Джо Байден убил американскими ракетами в Крыму. <...> Вспомните о ней, когда будете голосовать в ноябре», — написал бизнесмен на своей странице в соцсети X.

26 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на городской «Аллее славы» похоронили двухлетнюю девочку Лизу Кирнос, которая погибла в результате ракетного удара по пляжу. По его словам, братья Лизы до сих пор не могут поверить, что ее нет в живых.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Число пострадавших превысило 150 человек, из них 27 детей. Жертвами атаки ВСУ стали четыре человека, среди них двое детей. Пострадавших с тяжелыми ранениями (21 человек, из них девять детей) эвакуировали в Москву.

Ранее глава МВД РФ призвал ООН дать оценку атаке ВСУ на Севастополь.

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Удар ATACMS по Севастополю
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