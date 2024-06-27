В МВД Боливии рассказали о задержаниях причастных к попытке госпереворота

Руководитель министерства внутренних дел Боливии Карлос дель Кастильо заявил, что полиция страны задержала двух генералов, причастных к попытке госпереворота, но под подозрением остается еще группа лиц. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в отношении группы людей будет проведено расследование. Как только все подробности будут выяснены, то их приговорят, чтобы подобного больше не повторилось, подчеркнул министр.

Дель Кастильо добавил, что задержанный экс-глава ВМС Боливии Хуан Арнес Сальвадор не понял, что граждане страны больше не хотят «авантюрных государственных переворотов и столкновений между боливийцами.

До этого стало известно, что по меньшей мере девять человек были ранены в результате попытки государственного переворота в Боливии.

26 июня группа военных из Боливии под руководством генерала Хуана Хосе Суньиги, который был смещен с должности командующего армией 25 июня, заняла площадь перед правительственным зданием в Ла-Пасе.

Президент Боливии Луис Арсе назвал это действие военных попыткой государственного переворота и принес присягу новому руководству вооруженных сил. Новый командующий армией Хосе Уилсон Санчес Веласкес отдал приказ всем военнослужащим вернуться на свои воинские позиции.

Ранее Мадуро заявил, что президент Боливии вместе с народом победили мятежников.