Освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа представляется Вашингтону возможностью укрепить отношения с Канберрой с целью противодействия влиянию Китая в западно-тихоокеанском регионе. Так считает профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун, об этом он рассказал Global Times.

Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. Ему было назначено пять лет заключения, из которых он уже отбыл часть, после чего его отпустили домой в Австралию прямо из суда на Северных Марианских островах.

По мнению эксперта, освобождение Ассанжа помогло устранить серьезное препятствие в отношениях между Вашингтоном и Канберрой, укрепив их сотрудничество. Принимая решение о разрешении этого дела, США, по словам эксперта, учитывали текущую обстановку в регионе Азиатско-Тихоокеанского бассейна.

«Развитие партнерства с Австралией может помочь США противостоять влиянию Китая в западно-тихоокеанском регионе через формирование союзов», — отметил Ли Хайдун.

Эксперт подчеркнул, что спустя 14 лет США пришли к выводу, что дальнейшее расследование дела Ассанжа не оправдано.

«Таким образом, признание вины Ассанжа и его возвращение в Австралию рассматриваются как метод сохранения лица для США и восстановления отношений между США и Австралией», — добавил он.

Ли Хайдун указал на трагичность судьбы Ассанжа, указав на то, что она является не результатом его собственных действий, а скорее «результатом компромиссов и взаимодействия между различными правительствами по геополитическим соображениям».

Австралиец Ассанж стал известен по всему миру после создания сайта WikiLeaks, на котором были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатических депешах и личной переписке Хиллари Клинтон, кандидата на пост президента.

Ранее в Кремле прокомментировали освобождение журналиста Ассанжа.