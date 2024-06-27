Пассажиров сошедшего с рельсов в Коми поезда отправили в Новороссийск спецсоставом

В Северной железной дороге (СЖД) заявили, что состав, сформированный для доставки пассажиров сошедшего в Коми поезда, отправился в Новороссийск. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что пассажиры пересели в специально сформированный для них специальный состав, который отправился в 5:14 мск и проследует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком. Волонтеры оказали им помощь в пересадке, а также перенесли багаж. Пассажирам предоставили питание, воду и пледы.

До этого глава Коми Владимир Уйба заявил, что семерых пострадавших после схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск с рельсов доставят в Воркуту и Сыктывкар.

Также стало известно, что в республике Коми движение поездов восстановили по одному пути после схода с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск.

Очевидец крушения поезда в Коми рассказал, что спасатели пришли на место ЧП пешком. Пассажирка сошедшего с рельсов поезда в Коми упомянула об «ужасной картине».

Ранее глава Коми отправился на место аварии с пассажирским поездом.