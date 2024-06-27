Спасатель в Севастополе рассказал о работе городского пляжа

Спасатель с пляжа Хрустальный в центре Севастополя рассказал, что после трагических событий, произошедших на другом пляже города в прошлые выходные, когда его атаковали ракетой ВСУ, количество посетителей на их пляже уменьшилось. Он уточнил в беседе с РИА Новости, что теперь туристы часто интересуются о наличии укрытий.

Обычно на пляже Хрустальный, расположенном в центре Севастополя, по словам местного спасателя по имени Алексей, бывает много людей даже в будний день.

«Количество посетителей стало немного меньше, но люди все равно приходят, чтобы покупаться. Многие из них спрашивают нас о местонахождении укрытий в случае чрезвычайной ситуации. Мы следим за информацией на сайте, где сообщают о проведении учений, чтобы люди не беспокоились», — поделился сотрудник пляжа.

Он также уточнил, что укрытие находится поблизости — в подвале. По его словам, им пришлось воспользоваться убежищем всего лишь один раз — во время военных учений.

23 июня по Севастополь пришелся ракетный удар, когда пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS были запущены по городу.

Российская система ПВО перехватила четыре из них, но пятая ракета взорвалась в воздухе, причинив многочисленные жертвы среди мирного населения Севастополя.

По последним данным, 153 человека получили ранения и травмы различной степени тяжести, из них 79 были госпитализированы, включая 27 детей.

До этого в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.