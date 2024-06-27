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Семь человек, пострадавших при сходе вагонов поезда, доставят в Воркуту и Сыктывкар

Глава Коми Уйба заявил, что семерых пострадавших доставят в Воркуту и Сыктывкар

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Северо-Западная транспортная прокуратура

Семерых пострадавших после схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск с рельсов доставят в Воркуту и Сыктывкар. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба в своем Telegram-канале.

«17 пассажиров вернулись на восстановительном поезде в Инту, из них 10 госпитализировано», — отметил он.

По словам Уйбы, двоих человек доставили в родной город Воркуту. Он отметил, что из оставшихся восьми пострадавших 14-летняя девочка находится в тяжелом состоянии. Ее вместе с родителями и еще двумя пострадавшими отправят в Сыктывкар.

До этого стало известно, что в республике Коми движение поездов восстановили по одному пути после схода с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск.

До этого очевидец крушения поезда в Коми рассказал, что спасатели пришли на место ЧП пешком. Пассажирка сошедшего с рельсов поезда в Коми упомянула об «ужасной картине».

Ранее глава Коми отправился на место аварии с пассажирским поездом.

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Сход поезда с рельсов в Коми
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