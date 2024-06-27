Узбекистан пожаловался на задержку граждан на въезде в РФ

Граждане Узбекистана сталкиваются с трудностями при въезде в Россию через московский аэропорт Шереметьево из-за «дополнительных и длительных проверок», проводимых аэропортовыми службами. Как пишет издание «Ведомости», для выяснения обстановки посольство Узбекистана в Москве обратилось в МИД России.

В посольстве Узбекистана подчеркнули, что поддерживает постоянную связь с пограничными службами аэропорта Шереметьево.

Бахром Исмаилов, глава узбекской диаспоры в Москве, рассказал изданию, что организация получает видеоотчеты от граждан Узбекистана о тяжелых условиях в транзитной зоне и отсутствии питания у тех, кого не пускают в Россию.

По его словам, эта ситуация продолжается уже две недели, и граждане могут провести несколько дней в транзитной зоне. Исмаилов также утверждает, что в среднем 20% пассажиров, прибывших из Узбекистана, задерживают в аэропорту. Эксперт по миграции Вадим Коженов также подтвердил наличие проблем с пограничным контролем, отметив, что проверка документов занимает не более пяти-шести часов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Ведомостям», что проверки пассажиров в аэропорту обычно занимают не более полутора часов.

Продолжительность проверок зависит от объективных факторов, таких как инфраструктура пунктов пропуска и объем пассажиропотока. Захарова добавила, что более длительные задержки касаются лиц, которым отказано во въезде в Россию.

После теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье МИД России усилил меры по обеспечению национальной безопасности, что привело к ужесточению проверок граждан Узбекистана в аэропорту, пояснила Захарова. Она также подчеркнула, что МИД находится в постоянном контакте с посольством Узбекистана и готов ответить на все возникающие вопросы.

Ранее школьник Ислам рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.