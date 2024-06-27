В Белгородской области объявили об опасности атаки беспилотников

В Белгородской области объявлено об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по региону.

По информации Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) тревога была объявлена на всей территории области. Население призвали быть бдительным и находиться в подвальном помещении или подземном пространстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате атаки дрона-камикадзе пострадал мужчина. В одном частном домовладении были посечены фасад и надворная постройка. Село Муром атаковали три беспилотника. FPV-дрон взорвался возле коммерческого объекта, в здании осколками посечен фасад. Второй беспилотник повредил инфраструктурный объект связи. Еще один дрон упал и сдетонировал рядом с частным домовладением, в результате чего в доме выбило окна, посекло фасад и повредило линию электропередачи.

До этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины совершили атаки на два села в Шебекинском городском округе.

Ранее дроны-камикадзе ВСУ ударили по машинам в российском регионе.