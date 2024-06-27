В СК выступили за уголовную ответственность для юрлиц

На Петербургском международном юридическом форуме замглавы Следственного комитета (СК) Александр Федоров объявил о предложении ввести уголовную ответственность и наказание для юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС.

Федоров отметил, что в настоящее время актуальным является введение института уголовной ответственности для юридических лиц. Он подчеркнул необходимость изменения представления о правовых инструментах, способных адекватно реагировать на изменения в мире.

Хотя невозможно заключить юридическое лицо в тюрьму, по словам Федорова, существует широкий спектр других уголовных наказаний, которые успешно применяются к компаниям за границей.

Следственный комитет выступает за введение уголовной ответственности для юридических лиц уже многие годы. В 2011 году ведомство предложило идею уголовной ответственности для компаний с целью борьбы с фирмами-однодневками.

В 2015 году был внесен в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для юридических лиц, разработанный совместно с СК. Предложения законопроекта предусматривали наказание по множеству статей Уголовного кодекса, начиная от торговли людьми и создания незаконных вооруженных формирований и заканчивая незаконным экспортом сырья и коррупцией.

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