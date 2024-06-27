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Чеснок от зубной боли приводит только к осложнениям, предупредил врач

Врач Лысенков: использование чеснока от зубной боли вызывает обратный эффект

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Depositphotos

Зубная боль, которая неожиданно может возникнуть на даче или за городом, не редкое явление. О том, как себе помочь в таком случае, «Газете.Ru» рассказал стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

«Если боль выраженная и беспокоит продолжительное время, следует обязательно обратиться к врачу. Самостоятельно справляться с болевым синдромом долгое время не получится. Даже самые лучшие обезболивающие препараты не смогут исправить ситуацию, а лишь на время блокируют боль», — объяснил он.

По его словам, чаще всего зубная боль возникает в случае осложнений кариеса, таких как пульпит, периодонтит, периостит. При осложненном кариесе беспокоит приступообразная, ноющая боль, чаще всего возникающая перед сном или ночью.

«Если зубная боль застала вас врасплох, без возможности записаться на прием в ближайшее время, следует проверить аптечку на наличие противовоспалительных и обезболивающих препаратов. Если их нет, постарайтесь найти ближайшую аптеку или одолжить упаковку таблеток у соседей. Не стоит искать в интернете способы устранения боли или прибегать к народной медицине, как правило, такое лечение приводит лишь к осложнениям», — предупредил стоматолог.

По его словам, самый распространенный метод народной медицины — взять частичку от зубчика чеснока и вставить ее в полость зуба для облегчения боли. Однако такой способ лечения приводит лишь к осложнениям со стороны слизистой оболочки, а нередко, вызывает обратный эффект усиления боли.

«Старайтесь сразу обратиться в стоматологическую клинику, записаться на ближайшее время бывает сложно. Чем больше времени вы упустите, тем дольше зуб будет вас беспокоить и тем сильнее боль может стать», — подчеркнул врач.

Если в поездке или за городом стали беспокоить десна, следует также обратиться за помощью в ближайшее время в стоматологическую клинику.

«Обычно проявляется кровоточивость десен, болевые ощущения при приеме пищи. Если в аптечке есть растворы для полоскания полости рта, можно использовать их для снятия боли и отечности, для снятия повышенной чувствительности», — резюмировал стоматолог.

Ранее стоматолог назвала самые частые причины неприятного запаха изо рта.

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