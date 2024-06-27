Больше половины россиян предпочитают интеллектуальный досуг

Больше половины — 58% — россиян выбирают интеллектуальные развлечения, почти каждый пятый (19%) отдает предпочтение активностям, которые не заставляют думать, а практически четверть опрошенных (23%) делает выбор по настроению. Это показало исследование Квиз, плиз! и Чек Индекс компании «Платформа ОФД», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Более трети респондетов (38%) посещают интеллектуально-развлекательные квизы, при этом почти каждый десятый (8%) ходит на игры каждую неделю, более четверти (26%) — каждый месяц, а более половины (56%) — раз в несколько месяцев.

Топ любимых полезных вариантов досуга россиян выглядит так: настольные игры — 64%, музеи и выставки — 53%, квизы — 26%, театр — 18%, квесты — 11%.

Так, за первые 5 месяцев 2024 года средний чек на покупку настольных игр по сетевой и несетевой рознице вырос за год на 10% и составил 754 рубля. А число покупок увеличилось на 15%. Рост показывают и шахматные наборы — средний чек в этом году составляет 853 рубля, на 7% выше, чем годом ранее. Частота покупок стала больше на 10%. Стабильный прирост показывают игры, предназначенные в основном для развивающих, образовательных целей.

Интересно, что каждый десятый респондент отметил — выбору интеллектуального досуга препятствует страх показаться недостаточно умным. Кроме перечисленных активностей, россияне также выбирают походы в кинотеатр (76%), на концерты (22%) и на стендапы (13%).

В среднем жители России тратят 722 рублей на поход в кинотеатр — это на 10% больше, чем в прошлом году. При этом число покупок выросло на 10%. Что касается музеев и выставок, то количество покупок стало больше на 3%, а средний чек увеличился на 13% и составил 951 рублей.

Эксперты Чек Индекса отметили, что на фоне роста потребительской уверенности россияне в 2023 и 2024 годах увеличили траты на сектор развлечений, особенно в сравнении с более напряженным 2022 годом. Тому способствует в том числе активное развитие внутреннего туризма.

Ранее выяснилось, что почти половина подростков проводят время в торговых центрах или дома в телефоне.