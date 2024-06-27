Двум третям россиян не хватает личного пространства в квартире

Большинство — 66% — россиян испытывают нехватку личного пространства в квартире, выяснили сервис недвижимости Домклик и medtech-сервис Budu в ходе совместного опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом большая часть россиян живет вместе с кем-то: 57% — с семьей из 3 и более человек, 26% — с партнером, еще 4% — с друзьями. Остальные 13% респондентов ответили, что живут одни.

Для комфортного проживания 29% респондентам требуется более 80 кв. м, 40% необходимо от 50 до 80 кв. м. Меньший метраж не устраивает россиян по нескольким причинам. 38% уверены, что в семье, которая живет в квартире небольших размеров, чаще возникают ссоры из-за нехватки личного пространства. 32% считают, что жизнь на маленькой площади может негативно сказаться на психологическом состоянии человека. Еще 17% указали, что в маленькой квартире быстрее распространяются инфекции, хуже вентиляция, отчего жильцы чаще болеют.

«Нехватка личного пространства может быть источником постоянного фонового стресса и влиять на наши отношения с близкими, если мы живем не одни, а с семьей или друзьями. Нет ничего плохого в этих эмоциях, но их нельзя игнорировать — любой конфликт важно обсуждать. Во-первых, выделите зоны, которые каждый может считать своими. Это создает ощущение личного пространства даже в тесных условиях. Во-вторых, договоритесь о правилах использования общих зон и времени отдыха, чтобы минимизировать поводы для недовольства и ссор. Наконец, открытая и уважительная коммуникация помогает предотвращать накопление негативных эмоций и способствует более гармоничному сосуществованию», — сказала психолог, руководитель службы психологической помощи medtech-сервиса Budu Татьяна Исраелян.

43% россиян, делящих жилое пространство с родными или друзьями, ссорятся как минимум раз в месяц: 16% — каждую неделю, 9% — каждый день. Еще 36% делают это гораздо реже: 22% — раз в несколько месяцев, 7% — раз в полгода, столько же — раз в год. А пятая часть (21%) респондентов ответили, что не встречаются с бытовыми конфликтами никогда.

«Но не все клиенты стремятся найти большую квартиру. Есть те, для кого это не самый важный критерий при выборе. При этом некоторые предпочитают жить в небольших квартирах. Согласно опросу, 5% россиян считают, что небольшое пространство способствует ощущению уюта и безопасности, а также положительно сказывается на отношениях с близкими. Еще 8% уверены, что ограниченная площадь развивают организационные навыки и дисциплинируют. 5% респондентов ответили, что им для комфортной жизни достаточно 30 кв. м. 8% — от 30 до 40, еще 18% — от 40 до 50», — прокомментировали в Аналитическом центре сервиса недвижимости Домклик.

Почти треть россиян (32%) проживают в двухкомнатной квартире. В квартире четверти опрошенных (26%) три или более комнат. Еще четверть (25%) владеют однокомнатной квартирой, 10% — студией, 7% — домом.

Ранее выяснилось, что самая высокая концентрация студий оказалась в Петербургской и Московской агломерациях.