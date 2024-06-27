Каждый третий россиянин не планирует покупку квартиры в случае отмены льготной ипотеки

Каждый третий опрошенный россиянин не планирует приобретать квартиру, если программа льготной ипотеки не будет продлена. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В целом покупку квартиры в Москве не рассматривают 34% опрошенных, а еще 24% хотели бы, но им не позволяют финансы. Ранее звучали предположения, что условия льготной ипотеки могут сохраниться для регионов с менее активным строительством и покупкой жилья, но это не влияет на покупательские предпочтения опрошенных: более 60% опрошенных не планируют покупать квартиру в регионах, даже если там сохранятся льготные условия или появятся альтернативные льготные программы. И только 15% готовы рассматривать квартиры в регионах, где будут действовать льготные ипотечные программы.

Аналитики также узнали, на какую сумму они готовы оформить ипотеку и какой процент от ежемесячного дохода они готовы откладывать на ипотечный кредит.

Значительная часть (40%) считают, что размер кредита должен составлять 10-15 млн рублей, следующая по численности категория (35,2%) рассчитывает на кредит до 6 млн рублей, а больше 15 млн рублей готовы взять в кредит только 6,7% опрошенных.

При этом 41,5% участников исследования готовы откладывать на ипотечный кредит 20-30% ежемесячного дохода, а около 30% — 30-40% опрошенных. Больше 40% дохода отдавать на ипотеку готовы не более 9%, а 21% опрошенных не согласны откладывать больше 20% ежемесячного дохода.

«Каждый третий опрошенный не планирует приобретать квартиру, если программа льготной ипотеки не будет продлена — в этом признались 32% опрошенных. А еще 24% опрошенных пока не готовы строить планы на покупку жилья в ипотеку в связи с грядущими изменениями. Тем не менее можем ожидать, что на рынке появятся новые программы, помогающие приобрести жилье на приемлемых условиях, в частности, неипотечные программы от застройщиков и банков», — резюмировала Алина Ларионова, директор по продажам Level Group.

При этом, как отметила Ларионова, почти каждый пятый опрошенный (18%) хотел бы приобрести квартиру в Москве именно по семейной ипотеке.

«Еще 8% хотели бы успеть купить квартиру по действующим условиям льготной ипотечной программы — но это будет достаточно сложно, т.к. в связи с ажиотажем многие банки уже приостановили прием заявок по программе господдержки», — сказала она.

Ранее выяснилось, что лишь четверть россиян считают, что живут в хорошем доме.