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Стало известно, какие биодобавки чаще всего покупают россияне

Из биодобавок россияне больше всего покупают витамин D и Омега-3

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Shutterstock

Витамин D и Омега-3 все еще в тренде, но жители России стали обращать внимание и на относительно новые БАДы — коэнзим Q10 и ацетил-глутатион. Это показало исследование Мегамаркета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

С января по май 2024 года люди покупали на 70% больше витаминов, на 95% — рыбьего жира и омега-3, на 80% — добавок с содержанием микро- и макроэлементов, чем за аналогичный период в прошлом году. Абсолютный лидер по количеству продаж — витамин D.

К апрелю 2024 года в сравнении с февралем этого же года резко вырос спрос на добавки, направленные на общее оздоровление и борьбу со старением. Коэнзим Q10 стали покупать на 102% чаще: вещество, которое присутствует в клетках человеческого организма и регулирует энергетический обмен и выполняет антиоксидантные функции. А ацетил-глутатион, который сам по себе является антиоксидантом, вырос в продажах на 83%.

Если посмотреть на структуру продаж БАДов и ее динамику, то можно заметить, что к апрелю сильнее (относительно среднего значения) падают обороты продаж препаратов с рыбьим жиром и витаминов, зато начинают расти у аминокислот и прочих добавок, что можно объяснить активными тренировками при подготовке к лету.

Что касается спроса на биодобавки в целом, то в 2024 году он увеличился на 86%. В течение года наблюдаются всплески количества заказов в период с октября по апрель, когда повышен риск простуд и гриппа, спрос увеличивается на 30% относительно соседних месяцев. Второй пик активности приходится на ноябрь-декабрь — перед началом зимнего сезона спрос на витамины и биодобавки достигает максимума, превышая январские и февральские показатели на 33%.

Портрет типичного потребителя биодобавок — это женщина в возрасте 36-45 лет. Женщины чаще мужчин уделяют внимание своему здоровью и покупают такие товары: 59% оборота приходится на них. Однако с начала года структура спроса на биодобавки меняется в пользу мужчин: с января по май рост на 3% — с 40 до 43%. Что касается возраста, интересуются БАДами мужчины также после 30 лет: 37% от всех заказов делают мужчины 36-45 лет, 29% — 26-35 лет.

В Москве и Санкт-Петербурге люди заказывают БАДы чаще и тратят на это денег больше, чем во многих других регионах. Второе место по среднему чеку заняли краснодарцы: у них он составил 2024 руб. Это лишь на 80 рублей меньше, чем у москвичей (2102 руб.). В пятерку лидеров также вошли жители Ростовской области (1964 руб.).

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