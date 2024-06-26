В Минздраве оценили риск распространения оспы обезьян в России

Вероятность возрастания заболеваемости оспой обезьян среди россиян оценивается как невысокая, поскольку с начала 2022 года в стране было зафиксировано лишь четыре случая заболевания. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов ТАСС.

До этого представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с оспой обезьян Розамунд Льюис на брифинге в Женеве заявила, что с начала января 2024 года в мире было зафиксировано около 3,1 тысячи случаев оспы обезьян.

«Сразу после появления информации о вспышках оспы обезьян в некоторых западных странах в мае 2022 года, в России были приняты меры для предотвращения распространения этой инфекции. Поэтому вероятность распространения оспы обезьян в России оценивается как низкая», — подчеркнул Чуланов.

По его словам, в текущем году в России было зафиксировано всего лишь 2 случая заболевания оспой обезьян, оба из которых были завозными, и последующего распространения инфекции не произошло.

Для передачи вируса оспы обезьян от человека к человеку требуется близкий физический контакт. Большинство случаев заболевания оспой обезьян в мире произошли из-за половых контактов. Важно отметить, что острое течение оспы обезьян обычно заканчивается выздоровлением, без хронического протекания, добавил специалист.

Ранее в ВОЗ назвали количество случаев заболевания оспой обезьян с января 2024 года.