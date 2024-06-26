Очевидец крушения поезда в Коми рассказал, что спасатели пришли на место ЧП пешком

Первыми на помощь пассажирам сошедшего с рельс поезда в Коми пришли спасатели МЧС от станции «Черная», рассказал «Газете.Ru» очевидец крушения Денис Комиссаров. По его словам, спасателям пришлось добираться к месту ЧП пешком.

«На месте работает только бригада МЧС от станции «Черная», которая пришла к месту аварии пешком. Пострадавших много, справляются сами до прибытия МЧС. Дороги нет. Добраться к месту аварии возможно только вертолетом либо на ином поезде. И то, поезд сможет подойти не ближе чем на один километр к месту аварии», — сказал Денис.

Вечером 26 июня стало известно, что около станции Инта в Коми сошел с рельсов пассажирский поезд Воркута-Новороссийск. В составе было 14 вагонов, 9 из них перевернулись.

Всего в поезде было 232 человека. По данным ТАСС, по меньшей мере 70 человек пострадали. У всех мелкие порезы от стекла и травмы от ударов о полки и столы.

Предварительная причина ЧП — размыв железнодорожной насыпи, ж/д-пути прогнулись над образовавшейся пустотой. Дорогу рядом с местом аварии размыло, оперативные службы пытаются проехать через грязь и слякоть.

По данным Telegram-канала Mash, в сторону Инты отправились 5 вагонов, в которых находятся 195 пассажиров. 20 из них — работники РЖД. Для помощи пострадавшим вылетели два санборта МИ-8МТВ из Усинска.

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Ранее глава Коми отправился на место аварии с пассажирским поездом.