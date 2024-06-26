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Российскому бизнесмену грозит шесть лет колонии за торговлю контрафактными сигаретами

В Красноярском крае будут судить бизнесмена, продававшего контрафактные сигареты

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Depositphotos

В Красноярском крае 54-летнему бизнесмену грозит до шести лет колонии за торговлю контрафактными сигаретами. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, в марте этого года бизнесмен купил у неизвестного в Красноярске 8 тысяч пачек сигарет различных наименований без марок. Затем он доставил контрафакт в город Зеленогорск с целью продажи. На следующий день сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправную деятельность предпринимателя и изъяли у него незаконную продукцию на сумму более, чем 1,3 млн рублей.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело, материалы в скором времени будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Бизнесмену грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, а также штраф в миллион рублей.

Ранее в России задумали ужесточить наказание за контрафакт.

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