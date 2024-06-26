В афганской диаспоре Петербурга прокомментировали ситуацию с Хассани

Журналистка Кобра Хассани в данный момент находится с семьей в Кабуле в безопасности. Об этом изданию «Фонтанка» заявил председатель афганской диаспоры в Санкт-Петербурге Бахтияр Голь Мохаммад Наби.

«Она дома, в Кабуле. Мы долго работали с ней, объясняли, что никакой опасности для нее на родине нет. Другие страны, в которые она хотела, ее не были готовы принять. Если она захочет в Россию вернуться — мы сделаем ей приглашение, и она приедет снова, на законных основаниях», — заявил Наби.

Насчет местонахождения журналистки поступает противоречивая информация.

Так, до этого адвокат девушки Елена Фадеева заявила, что информация о том, что осужденная в РФ журналистка из Афганистана Кобра Хассани вернулась в родную страну, не подтвердилась.

Журналистка покинула Афганистан в 2021 году, когда США вывели из страны свои войска и власть перешла к движению «Талибан» (организация запрещена в России). Хассани не согласилась с методами управления нового правительства и уехала на Украину. После начала российской специальной военной операции (СВО) девушка попыталась попасть на территорию Европейского союза (ЕС). Доверившись проводникам, она оказалась в РФ.

Позже суд в Санкт-Петербурге признал корреспондента и еще нескольких человек виновными в попытке незаконно пересечь границу РФ и попасть в одну из стран — членов ЕС. Хассани приговорили в двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Суд зачел время ее содержания под стражей, в связи с чем наказание считалось фактически отбытым. Но после этого девушка продолжала находиться на российской территории под подпиской о невыезде.

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