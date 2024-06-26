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Братья Омаровы записали видео с извинениями

Братья террориста Омарова записали видео, где попросили прощения у семей жертв

Братья Османа Омарова, устроившего теракт в Дагестане 23 июня и ликвидированного силовиками, попросили прощения у семей жертв и пострадавших. Видеозапись с извинениями пятерых родственников опубликовал Telegram-канал «Спросите у Расула».

На кадрах мужчины стоят, сложив руки и опустив глаза в пол.

«Уважаемые дагестанцы, братья и сестры, мы, семья Омаровых, глубоко скорбим за произошедшее. Мы всегда были против экстремизма и терроризма. Просим прощения у всех пострадавших за подлый террористический акт, который совершил наш брат. Ради Аллаха простите нас», — сказал один из братьев.

26 июня Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде административного ареста всем пятерым братьям — они получили от 10 до 13 суток ареста по статье 20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

25 июня в Дагестане отца террористов Магомеда Омарова отправили за решетку на десять дней. Пока его признали виновным в мелком хулиганстве, но это может быть только началом проблем для чиновника. В правоохранительных органах обещают, что вскоре его привлекут за более тяжелую статью — пособничество террористам. Тем временем местные говорят, что дети в семье Омарова всегда были «подозрительными». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее исламовед рассказал, почему в Дагестане возобновились атаки радикалов.

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