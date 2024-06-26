В Дагестане арестовали братьев Омаровых

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде административного ареста пятерым братьям Османа Омарова, устроившего теракт в Дагестане 23 июня и ликвидированного силовиками. Об этом сообщает зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

По данным канала «Спросите у Расула», пятеро мужчин получили от 10 до 13 суток ареста по статье 20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. Вооруженные боевики напали на православные храмы и синагоги. В ходе контртеррористической операции (КТО) ликвидировали одного из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Османа.

25 июня в Дагестане отца террористов Магомеда Омарова отправили за решетку на десять дней. Пока его признали виновным в мелком хулиганстве, но это может быть только началом проблем для чиновника. В правоохранительных органах обещают, что вскоре его привлекут за более тяжелую статью — пособничество террористам. Тем временем местные говорят, что дети в семье Омарова всегда были «подозрительными». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Чиновник раскрыл, когда сын экс-главы Сергокалинского района стал «очень религиозным».