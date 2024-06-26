Юноши устроили пикник у Вечного огня и стали фигурантами дела о реабилитации нацизма

В Ленобласти двое молодых людей устроили пикник у Вечного огня и стали фигурантами дела о реабилитации нацизма. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 26 июня на мемориале в парке Победы в городе Кириши. Юноши уселись вокруг Вечного огня и разместили над его пламенем продукты питания, которые впоследствии там же употребили в пищу.

Следствие придерживается мнения, что своими действиями молодые люди публично совершили оскорбление памяти защитников Отечества в период Великой Отечественной войны и осквернение символа воинской славы. Возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма группой лиц. Фигурантов задержали, их планируют заключить под стражу.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее в Нижнем Тагиле девушка прикурила сигарету от Вечного огня и попала на видео.