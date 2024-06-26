Водитель с пистолетом и дубиной напал на грузчика из-за парковки в Петербурге

В Петербурге водитель BMW с пистолетом и дубиной напал на грузчика из-за парковочного места. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 26 июня на Шлиссельбургском проспекте. Предварительно, владелец иномарки напал на водителя «Газели», который разгружал товар. У мужчин произошел конфликт из-за парковочного места. При этом агрессор вооружился пистолетом и дубиной, а после нападения скрылся.

Водитель «Газели» после произошедшего обратился в правоохранительные органы. Полицейские проводят проверку по факту конфликта водителей, личность нападавшего устанавливается. Стражи порядка прилагают меры по задержанию агрессора.

До этого двое человек пострадали во время конфликта на парковке гостиницы в Петербурге. Одну из пострадавших доставили в глазной травмпункт с химическим ожогом конъюнктивы первой степени.

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