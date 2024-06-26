В США 23 пары близнецов одновременно окончили одну среднюю школу

В США 23 пары близнецов закончили одну среднюю школу, пишет HuffPost.

Как рассказали в руководстве школы, такое количество близнецов в их учебном заведении — редкость и составляет примерно 10 процентов от общего количества выпускников.

«Это довольно необычно и чрезвычайно высокий показатель», — прокомментировала директор Тамата Биббо.

По словам женщины, школа также особо поблагодарила близнецов на специальной церемонии, организованной только для них. А братья Лукас и Самир Патель получили особую награду из рук местных чиновников за неоднократные пожертвования на благотворительность.

Ранее в США полиция арестовала родителей, планировавших продать новорожденных близнецов за $5000. О готовящейся сделке полицейским сообщила родственница супругов, которой они и предлагали купить детей.