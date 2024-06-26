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В ВсКО рассказали о сотрудничестве казаков с природоохранными учреждениями

Казаки отчитались о деятельности в сфере охраны природы

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Shutterstock/Lena_Sokolova

Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Валерий Ефремов представил доклад о проделанной работе по привлечению представителей казачьих обществ к участию в природоохранных мероприятиях, сообщается на сайте Совета при президенте РФ по делам казачества.

В докладе Ефремов поделился опытом взаимодействия с казачьими обществами находящихся в ведении Минприроды России федеральных госбюджетных учреждений, которые занимаются управлением особо охраняемых природных территорий федерального значения.

В мероприятии приняли участие атаман Уссурийского войскового казачьего общества Александр Агибалов и атаман Енисейского войскового казачьего общества Павел Артамонов.

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