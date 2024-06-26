В Польше спрогнозировали количество нелегалов в 2024 году

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что текущий год может быть рекордным в плане числа попыток нелегального пересечения границы с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если эта динамика сохранится, а май был месяцем крупных атак на польскую границу, то в 2024 году будет больше всего за всю историю попыток нелегального пересечения польской границы», — сообщил Косиняк-Камыш.

По его словам, в 2021 году было обнаружено 39 тысяч попыток нелегального пересечения границы, в 2022 году — 15 тысяч, в 2023 году — 25 тысяч.

До этого глава МИД республики Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает возможность закрытия двух последних действующих погранпереходов на границе с Белоруссией.

Также Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что буферная зона охватит 26 мест Гайновского района и одно место Белостокского района. На этих территориях будет действовать особый режим. Так, здесь запретят приближаться к границе больше чем на 200 метров.

Ранее в Польше призвали к референдуму о выходе страны из пакта о миграции.