На Алтае двухмесячный ребенок отравился спиртом через грудное молоко

Жительница Алтайского края предстанет перед судом за отравление ребенка по неосторожности, младенец отравился спиртом через грудное молоко. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Алтай.

По данным следствия, инцидент произошел в мае 2024 года, 36-летняя жительница Усть-Коксинского района несколько дней распивала спиртные напитки у себя дома. Вместе с ней находился ее двухмесячный сын, мальчик находился на грудном вскармливании. Пьяная мать несколько раз кормила сына.

В организм младенца попал этиловый спирт, спасти ребенка медики не смогли. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Россиянке может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Кинешме Ивановской области местного жителя подозревают в намеренном отравлении годовалого сына наркотическим веществом. 31-летний мужчина при неустановленных обстоятельствах ввел в организм годовалого сына неизвестное наркотическое вещество. Мальчику стало плохо, он был доставлен в детскую больницу в тяжелом состоянии. Известно, что мать мальчика в момент происшествия находилась на работе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении, он заключен под стражу.

Ранее мужчина травил новорожденную дочь, добавляя антифриз в бутылочки с молоком.