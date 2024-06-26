Москалькова объяснила, что мешает социализации человека

Вопрос уголовных проступков остается актуальным, судимость за них является препятствием для социализации человека. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

«За малочисленные преступления человек должен нести наказание, но в картотеке у него не должна над ним висеть судимость», — сказала она.

Москалькова в ходе сессии «Криминализация и декриминализация — с позиций обеспечения прав человека», которая состоялась в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), подчеркнула, что подобная судимость является препятствием для социализации человека.

Омбудсмен пояснила, что гражданину становится труднее получить кредит, выстраивать свою личную жизнь. Также человек испытывает сложности при трудоустройстве. Кроме того, появляется ряд других проблем.

Москалькова подчеркнула, что судимость препятствует нормальному человеку и «обозляет» его против государства и общества.

Незадолго до этого омбудсмен заявила о необходимости вернуть наказание за домашнее насилие, несмотря на то, что при отсутствии телесных повреждений и иных тяжких последствий доказать его факт довольно трудно.

Ранее российские женщины-заключенные стали проситься на СВО.