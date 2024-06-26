Пермское ГУФСИН объяснило покупку игровой приставки для колонии

Исправительная колония №2 («Белый лебедь») в Соликамске купила игровую приставку, чтобы передать ее в СИЗО-2, где психологи будут использовать ее при работе с подростками, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. Об этом пишет Ura.ru.

«Игровая консоль приобретена для проведения психокоррекционной работы с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми СИЗО-2 в рамках программы психологов учреждения «Коррекция деструктивного поведения несовершеннолетних с использованием современных видеосимуляторов», — объяснили в службе.

Победителем тендера на поставку игрового устройства стала компания ООО «БТ-Трейд». ИК-2 заплатит за приставку 41 399 рублей.

25 июня журналисты обнаружили на ресурсе ЕИС Закупки госконтракт, размещенный исправительной колонией №2, на покупку игровой приставки. По техзаданию устройство должно иметь восьмиядерный процессор AMD Jaguar, оперативную память на 8 Гб, жесткий диск на 500 Гб и графический процессор. Под перечисленные характеристики подходит приставка PlayStation 4, впервые выпущенная в 2013 году.

Ранее в России приступили к поиску производителя отечественной игровой приставки.