Экс-главу правления «Группы ГАЗ» Эберхардсона объявили в розыск

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск бывшего председателя правления «Группы ГАЗ» Эрика Эберхардсона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующую базу ведомства.

В материале подчеркивается, что мужчину разыскивают по уголовной статье. Однако, о каком именно правонарушении идет речь, в МВД РФ уточнять не стали.

«Эберхардсон Ларс Эрик Эббе. Разыскивается по статье УК [РФ]», — говорится в базе ведомства.

26 июня агентство РИА Новости сообщило, что следователь направил в Таганский районный суд Москвы ходатайство о заочном аресте бывшего председателя правления «Группы ГАЗ». Предпринимателя из Швеции подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по соответствующей статье — 10 лет лишения свободы. При этом фабулу дела в суде раскрыть отказались.

Эберхардсон возглавлял правление российского производителя автомобилей в период с 2006 по 2007 год. Кроме того, в 2018 году мужчина стал инвестором и приобрел долю в Ивановском машиностроительном заводе «Автокран».

Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшую ведущую телевизионной программы «Вести» Фариду Курбангалееву.