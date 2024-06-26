Ресторан туристического комплекса вспыхнул в Ярославской области

В Ярославской области произошел пожар в сельском ресторане. Об этом в Telegram-канале сообщает МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в селе Львы. В населенном пункте вспыхнул ресторан туристического комплекса, огонь распространился на площади в 600 квадратных метров. На кадрах с места видно выгоревшее деревянное двухэтажное здание, которое продолжают тушить.

Сообщается, что пожар удалось локализовать. На месте происшествия работают 24 сотрудника экстренных служб и семь единиц техники.

До этого на севере Москвы в районе Коптево произошел пожар. Возгорание случилось в Старокоптевском переулке, где горел утеплитель на стройплощадке. Сотрудники экстренных служб потушили огонь, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в России случилась серия пожаров из-за стиральных машин.