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Информация о возвращении афганской журналистки Хассани в Кабул не подтвердилась

Адвокат афганской журналистки Хассани не подтвердила ее вылета из Москвы в Кабул

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Kobra Hassani/YouTube

Информация о том, что осужденная в РФ журналистка из Афганистана Кобра Хассани вернулась в родную страну, не подтвердилась. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката корреспондента Елену Фадееву.

«Не подтверждаю, что Хассани вылетела в Афганистан», — сказала юрист.

Она добавила, что ее подопечная в принципе запретила ей давать какие-либо комментарии СМИ.

Журналистка покинула Афганистан в 2021 году, когда США вывели из страны свои войска и власть перешла к движению «Талибан» (организация запрещена в России). Хассани не согласилась с методами управления нового правительства и уехала на Украину. После начала российской специальной военной операции (СВО) девушка попыталась попасть на территорию Европейского союза (ЕС). Доверившись проводникам, она оказалась в РФ.

Позже суд в Санкт-Петербурге признал корреспондента и еще нескольких человек виновными в попытке незаконно пересечь границу РФ и попасть в одну из стран — членов ЕС. Хассани приговорили в двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Суд зачел время ее содержания под стражей, в связи с чем наказание считалось фактически отбытым. Но после этого девушка продолжала находиться на российской территории под подпиской о невыезде.

26 июня 2024 года издание «Фонтанка» сообщило, что журналистка якобы покинула Москву и улетела в Кабул, так как перелет в какую-то другую страну требовал большого количества усилий и денег. Тем не менее сообщения о ее возвращении в Афганистан не подтвердились.

Ранее сотрудница немецкой редакции RT получила временное убежище в РФ.

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