Суд признал законным продление ареста двум фигурантам дела Крокуса

Суд продлил арест двум фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холе». Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно сообщению, апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела апелляционные жалобы защитников на постановление Басманного районного суда Москвы, в соответствии с которым Лутфуллои Назримаду и Курбонову Джумахону Бегиджоновичу (внесены в список террористов и экстремистов) была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 августа 2024 года.

Московской городской суд оставил постановление Басманного районного суда без изменения, а жалобы адвокатов без удовлетворения.

До этого суд продлил содержание в СИЗО четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе», свидетелями которого проходят 800 человек. Обвиняемыми являются 20 человек, 18 из них находятся под стражей. Более 1700 человек признаны потерпевшими.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы и возник пожар.

Ранее в Турции заявили о помощи в предотвращении теракта в России после «Крокуса».