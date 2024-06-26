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Россиянка отбилась от насильника и помогла его задержать

Shot: в Подмосковье женщина отбилась от напавшего на нее насильника

В Люберцах местная жительница дала отпор напавшему на нее мужчине и помогла его задержать. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел во дворе ДК «Кореневский Форт», местная жительница вышла на утреннюю пробежку возле лесополосы, когда на нее неожиданно набросился незнакомый мужчина. Он схватил россиянку и потащил в лес, попытался ее раздеть и изнасиловать.

Женщина ударила злоумышленника ногой в пах и вырвалась, нападавший не пытался скрыться с места происшествия. Остановить его помогли соседи и сама пострадавшая, насильник долго бегал от них по двору, а когда выбился из сил, был задержан сотрудниками Росгвардии.

В отделе полиции он заявил, что напал на женщину, чтобы ограбить. При этом у женщины во время пробежки из ценных вещей был с собой только телефон, который злоумышленник не взял. По словам местных жителей, за день до нападения незнакомец выслеживал во дворе другую женщину.

До этого сообщалось, что в Кабанском районе Бурятии женщина смогла дать отпор напавшему на нее злоумышленнику, мужчина пытался изнасиловать и ограбить ее. 31-летний ранее судимый местный житель распивал спиртные напитки в гаражном кооперативе поселка Каменск и заметил женщину, которая шла мимо. Он напал на прохожую и попытался изнасиловать, но женщина смогла дать отпор. Она прокусила нападавшему ладонь, исцарапала лицо и нанесла несколько ударов по голове, злоумышленник выхватил у нее из рук сумку и скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию, мужчину задержали.

Ранее россиянка спаслась от изнасилования, укусив мужчину за половой орган.

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