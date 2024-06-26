Суд оставил в силе наказание для афганской журналистки Хассани

Суд в Санкт-Петербурге решил оставить без изменений приговор афганской журналистке Кобре Хассани за попытку незаконного пересечения российской границы в апреле 2022 года. Об этом сообщает адвокат женщины Елена Фадеева, передает ТАСС.

«Приговор Хассани и другим фигурантам дела изменен в части вещественных доказательств, в остальном, включая квалификацию и наказание, оставлен без изменений», — сообщила Фадеева.

До этого сообщалось, что Хассани, которая пыталась добиться убежища в России, улетела из Москвы в Кабул. Прилет в Афганистан запланирован на утро 26 июня.

По словам адвоката Марии Беляевой, вариантов уехать было много, от Албании до Германии, однако все требовало усилий, времени, денег. Ее коллега Елена Фадеева предположила, что Хассани больше не видела вариантов, как избежать депортации в Афганистан, и приняла решение вернуться сама, несмотря на риски.

Известно, что Хассани покинула Афганистан в 2021 году, когда США вывели из страны свои войска и власть там захватил «Талибан» (организация запрещена в России). Девушка не согласилась с методами нового режима, переехала на Украину и даже поступила там в университет. В связи с началом СВО активистка собралась в ЕС, но оказалась в России, доверившись проводникам.

Ранее сотрудница немецкой редакции RT получила временное убежище в России.