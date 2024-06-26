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Следственный комитет установил сумму ущерба от преступлений Киева

Замглавы СК Федоров: ущерб от преступлений Киева превысил 734 млрд рублей

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Заместитель главы Следственного комитета (СК) РФ Александр Федоров заявил, что киевский режим причинил своими преступлениями в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах России ущерб на сумму, превышающую 734 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

«Исследовано более 70 тысяч домов и объектов инфраструктуры», — сказал Федоров на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, в 2022 и 2023 годах эксперты СК провели более 7,5 тысяч экспертиз по разрушенным объектам, расположенным в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Белгородской, Брянской и Ростовской областях.

Также на форуме Федоров заявил, что СК установил факты вербовки и участия в военных действиях в рядах Вооруженных сил Украины более 3 тыс. наемников из 70 стран.

22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия будет предпринимать все необходимые действия, чтобы лишить Вооруженные силы Украины возможности обстреливать энергетические объекты.

Ранее Патрушев раскрыл ущерб от обстрелов ВСУ Центральной России.

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