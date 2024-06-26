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Почти половина жителей Украины считает, что страна неправильно развивается

Центр Разумкова: почти 50% украинцев считают, что страна неправильно развивается

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Yevhen Kotenko/Reuters

Социологическая служба Центра Разумкова провела опрос, согласно которому почти половина жителей Украины недовольны тем, в каком направлении движется страна. Отчет опубликован на сайте центра.

Отмечается, что 47% опрошенных заявили, что события развиваются в неправильном направлении. 33% респондентов придерживаются противоположного мнения.

При этом 64% респондентов оценили экономическую ситуацию как «очень плохую» и «достаточно плохую». «Хорошей или очень хорошей» назвали 3%, а 30% опрошенных посчитали ее «не плохой и не хорошей».

Были опрошены более 2 000 респондентов в возрасте от 18 лет на тех территориях, которые находятся под контролем правительства Украины и где не ведутся боевые действия.

26 июня депутат Верховной рады Максим Ткаченко сообщил, что более 100 тысяч граждан Украины вернулись в свои дома в зоне боевых действий, чтобы не платить за аренду жилья.

В декабре 2023 года издание France 24 сообщало, что население Украины живет в страхе, что страны Запада перестанут помогать ВСУ, если перестанет поступать помощь от Соединенных Штатов.

Ранее на Украине заявили, что достигли главной цели закона о мобилизации.

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