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Американский дипломат найден мертвым в киевском отеле

Страна.ua: в Киеве в гостинице Hilton нашли тело атташе посольства США

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Kevin Lamarque/Reuters

В Киеве в гостинице Hilton на бульваре Тараса Шевченко обнаружено тело атташе посольства США, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Вчера [25 июня ]около 11:00 в гостиничном номере был найден [мертвым] атташе посольства США. На теле не были обнаружены следы насилия», — рассказал один из источников.

Согласно медицинским данным, которые предоставило посольство США, мужчина страдал от высокого уровня холестерина.

Имя атташе не сообщается. По данным источников, скончавшийся дипломат приехал на территорию Украины 15 июня.

Иные подробности не приводятся.

Ранее французского посла в Шри-Ланке Пактэ нашли мертвым в его резиденции в Коломбо.

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