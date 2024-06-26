Аэропорт Сеула приостановил полеты из-за шаров с мусором из КНДР

Международный аэропорт Инчхон, который является главной воздушной гаванью Сеула, приостановил обслуживание международных и внутренних рейсов из-за воздушных шаров, которые прилетели в Южную Корею из КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

После того, как один из шаров приземлился на взлетно-посадочную полосу, администрация Инчхона приняла решение закрыть аэропорт из-за опасения возможного попадания шаров в двигатели самолетов.

В связи с этим воздушная гавань не обслуживала рейсы 26 июня в период с 1:46 по 4:44 по местному времени (19:46 — 22:44 25 июня мск). Авиарейсы начали выполняться по обычному расписанию с 7:00 по местному времени (1:00 мск).

В ночь на 26 июня КНДР запустила более 250 воздушных шаров с мусором в направлении Южной Кореи, что стало шестым подобным случаем с конца прошлого месяца. Приблизительно 100 воздушных шаров, главным образом с макулатурой, приземлились в Сеуле и на севере провинции Кенгидо.

Ранее в отправленных КНДР воздушных шарах нашли паразитов.