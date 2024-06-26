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Иноагентам хотят запретить быть членами ОП и советов при органах власти

В РФ иноагентам запретят быть членами ОП и советов при органах власти

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Общественная палата города Москвы

В Государственную думу внесли законопроект, запрещающий лицам, получившим статус иностранного агента, становиться членами общественных палат и советов при органах власти. Инициативу внесла 26 июня в нижнюю палату группа депутатов и сенаторов, среди который Андрей Клишас, Ольга Занко и другие, передает «Парламентская газета».

Правки предлагается внести в законы: «Об Общественной палате Российской Федерации», «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации», «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

Роль некоммерческих организаций с 2020 года закреплена в конституции. Как отметила Ольга Занко, только на федеральном уровне созданы 58 общественных советов при федеральных органах власти, в которых участвуют более 1600 представителей НКО, за которыми стоят миллионы волонтеров и благополучателей.

В связи с этим, обратила внимание парламентарий, важно, чтобы система органов общественного контроля соответствовала современным реалиям, на это и нацелена инициатива.

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить доступ к книгам иноагентов в библиотеках.

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