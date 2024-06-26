Стало известно, что водитель упавшего с парковки автомобиля раньше был наркозависимым

Правоохранители подозревают, что водитель упавшего с парковки BMW в Краснодаре мог принять наркотики перед произошедшим. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, за некоторое время до инцидента водитель пристрастился к наркотикам. После того, как мужчина избавился от проблемы, он основал свою клинику, где людей лечили от алкогольной и наркотической зависимостей.

«Проверяется версия, что он мог сорваться, снова употребить и под веществами в порыве гнева намеренно въехать в стену», – сообщается в публикации.

До этого, по данным СМИ, мужчина мог поменять имя. Исходя из номера ИНН, раньше он был Романом Бутенко.

Рядом с ним в момент аварии находилась 37-летняя женщина, которая была на четвертом месяце беременности. Мужчина за рулем приходился ей любовником, в браке она была с другим мужчиной. Помимо пары, в машине находился маленький ребенок женщины.

Автомобиль с пострадавшими спикировал с третьего этажа парковки торгового центра. Спасти их медикам не удалось.

Ранее сотрудница тюрьмы передавала наркотики заключенным и получила срок за контрабанду.