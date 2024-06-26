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На Урале мать несколько месяцев истязала малолетнего ребенка

Челябинку, кусавшую и царапавшую четырехлетнего сына, осудили

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Freepik.com

В Челябинской области женщина предстала перед судом за истязания малолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласно материалам дела, с июня 2023 года по январь 2024 года жительница города Сатка систематически издевалась над сыном 2020 года рождения, в частности била ребенка, кусала его и царапала лицо за плач. При этом родительница нередко находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Соседи нерадивой матери вызвали правоохранителей из-за нарушения тишины. Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире женщины ребенка с телесными повреждениями и забрали его у матери.

Женщину осудили по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем» и приговорили к трем годам семи месяцам условно. Она признала вину и раскаялась в содеянном. Мать надеется вернуть сына, который сейчас живет в социально-реабилитационном центре, домой. Она вышла на работу и навещает ребенка.

Ранее в Тверской области подросток попросил суд лишить мать родительских прав.

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