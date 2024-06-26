Российский сенатор решил финансировать восстановление церкви и синагоги в Дагестане

Сенатор Сулейман Керимов взял на себя все расходы по восстановлению сгоревших во время терактов церкви и синагоги в Дербенте. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Дагестана Хизри Абакаров, пишет ТАСС.

По его словам, жест станет не только проявлением щедрости сенатора, но и символом единства и поддержки всех конфессий.

В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на православные храмы и синагоги, а также стреляли по сотрудникам правоохранительных органов. В итоге удалось ликвидировать пять боевиков, в числе которых — родственники и сыновья экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт», «Незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия», «Хищение огнестрельного оружия».

Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Дагестане завершена, и ситуация полностью под контролем органов власти, сообщил глава региона Сергей Меликов. В республике объявили трехдневный траур.

Что известно о боевиках, их убеждениях и подготовке теракта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в Дагестане проведут ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности.