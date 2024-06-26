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В центре Екатеринбурга засняли потасовку неизвестных со стрельбой

В центре Екатеринбурга компания мужчин устроила драку со стрельбой

В Екатеринбурге компания устроила стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел недалеко от жилищного комплекса «Тихвин». По словам очевидцев, они услышали стрельбу и забежали в помещение ресторана рядом. Тем временем на место прибыли несколько легковых машин, между участниками конфликта началась драка. Местные жители вызвали сотрудников МВД.

«Участники потасовки успели скрыться до приезда полиции», – сообщается в публикации.

Очевидцы заявили, что пострадали два человека, одному попали в ногу, другому выстрелили в область груди.

Известно, что компания ранее уже отдыхала в ресторанах жилкомплекса.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, к медикам после произошедшего никто не обращался.

До этого в Новосибирске мужчина открыл стрельбу во дворе ЖК. На кадрах с места инцидента заметно, как он окликнул нескольких девушек, после чего стал стрелять в воздух. Позже женщина и мужчина с автоматом Калашникова зашли в один из подъездов.

Ранее пьяный россиянин угрожал детям гранатой во дворе дома.

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