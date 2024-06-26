Курьер-самокатчик сбил пожилую женщину и ударил ее по лицу в Петербурге

В Петербурге курьер на самокате сбил 68-летнюю преподавателя вуза, а затем напал на нее. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на тротуаре у дома №5 на Большой Московской улице. Курьер-самокатчик совершил наезд на пожилую женщину и та сделала ему замечание. После этого сотрудник доставки ударил ее кулаком в лицо и скрылся.

В результате пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб левой височной области. Состояние женщины оценили как удовлетворительное.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками курьера, сбившего пожилую женщину.

Ранее россиянку госпитализировали после наезда курьера на самокате.