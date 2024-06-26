Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Курьер-самокатчик сбил пожилую женщину и ударил ее по лицу в Петербурге

78.ru: в Петербурге курьер-самокатчик сбил пожилую женщину и напал на нее

close
100%
Shutterstock

В Петербурге курьер на самокате сбил 68-летнюю преподавателя вуза, а затем напал на нее. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел на тротуаре у дома №5 на Большой Московской улице. Курьер-самокатчик совершил наезд на пожилую женщину и та сделала ему замечание. После этого сотрудник доставки ударил ее кулаком в лицо и скрылся.

В результате пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб левой височной области. Состояние женщины оценили как удовлетворительное.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками курьера, сбившего пожилую женщину.

Ранее россиянку госпитализировали после наезда курьера на самокате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами