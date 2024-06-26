Предпринимателя оштрафовали на 2 млн рублей за трудоустройство нелегальных мигрантов

В Самарской области сотрудники полиции пресекли факт нарушения миграционного законодательства местным предпринимателем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Полицейские при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии во время внеплановой проверки документов на одном из предприятий установили, что руководитель привлекал к работе лиц без гражданства РФ, у которых не было патента на работу. На нарушителя были составлены административные протоколы. Суд, рассмотрев протоколы о нарушениях, принял решение оштрафовать предпринимателя на 2 125 000 рублей.

До этого в Москве осудили троих сотрудников медицинской организации, которые легализовывали незаконных мигрантов, оформляя для них документы для прохождения медицинского освидетельствования, по подложным заболеваниям.

Ранее в Кузбассе троих человек задержали за выдачу фиктивных сертификатов иностранцам.