ФРГ хочет упростить депортацию мигрантов из страны

Германия планирует упростить процедуру депортации не получивших гражданство мигрантов, которые оправдывают терроризм. Об этом заявила изданию Berliner Morgenpost глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.
«Любой, у кого нет немецкого паспорта и кто прославляет здесь террористические акты, должен быть по возможности выслан и депортирован», — заявила политик.
Фезер напомнила, как в социальных сетях Германии праздновали нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль, а также атаку с ножом в городе Мангейме.
По словам главы немецкого МВД, такая жестокость в интернете подпитывает атмосферу насилия. Без контроля она может подтолкнуть людей с экстремистскими настроениями к совершению новых актов насилия, отметила политик.
Фезер в беседе с изданием подчеркнула, что «разжигающим рознь исламистам», которые «духовно пребывают в каменном веке», не могут находиться на территории Германии.
В немецком городе Мангейм неизвестный напал с ножом на политика от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Сообщалось, что это уже второе нападение на политиков в городе за последнее время.
Ранее Шольц рассказал о принятых мерах после теракта в Мангейме.