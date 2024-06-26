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ФРГ хочет упростить депортацию мигрантов из страны

Германия планирует упростить депортацию оправдывающих терроризм мигрантов

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Global Look Press

Германия планирует упростить процедуру депортации не получивших гражданство мигрантов, которые оправдывают терроризм. Об этом заявила изданию Berliner Morgenpost глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.

«Любой, у кого нет немецкого паспорта и кто прославляет здесь террористические акты, должен быть по возможности выслан и депортирован», — заявила политик.

Фезер напомнила, как в социальных сетях Германии праздновали нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль, а также атаку с ножом в городе Мангейме.

По словам главы немецкого МВД, такая жестокость в интернете подпитывает атмосферу насилия. Без контроля она может подтолкнуть людей с экстремистскими настроениями к совершению новых актов насилия, отметила политик.

Фезер в беседе с изданием подчеркнула, что «разжигающим рознь исламистам», которые «духовно пребывают в каменном веке», не могут находиться на территории Германии.

В немецком городе Мангейм неизвестный напал с ножом на политика от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Сообщалось, что это уже второе нападение на политиков в городе за последнее время.

Ранее Шольц рассказал о принятых мерах после теракта в Мангейме.

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